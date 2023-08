Le hip-hop a fêté ses 50 ans au Yankee Stadium

L'histoire veut que c'est dans le quartier populaire du Bronx, à New York, le 11 août 1973, que DJ Kool Herc a isolé les séquences de rythmes et percussions et inventé le breakbeat. Une block party au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM au 1520 Sedgwick Avenue devenue l'événement fondateur du hip-hop. Un mouvement culturel de révolte, d'identité, d'abord ignoré par l'industrie du disque puis diabolisé, censuré, avant de devenir le courant majeur de la planète musique. Cinquante ans après, comme un retour aux sources, c'est à New York au Yankee Stadium que le gotha du rap s'est réuni pour un show marathon.

Pendant plus de huit heures, les légendes du hip-hop se sont succédé sur scène : le "parrain du hip-hop" DJ Kool Herc et sa soeur Cindy Campbell, Ghostface Killah, The Sugarhill Gang, Lil Kim, Method Man, Common, Doug E Fresh, Inspectah Deck, Chuck D, Cappadonna, Snoop Dogg, Nas, Doug E. Fresh, Lauryn Hill, Run–DMC, Rev Run, Kool G Rap, Ashanti, Wiz Khalifa, A Boogie, Wayne, Ice Cube, Havoc, Cam'ron, Fat Joe, DJ Hollywood, Lil Wayne... Un événement forcement historique.