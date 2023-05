Le jazz de Charlie Watts célébré dans une anthologie

Toute sa vie, le distingué métronome des Rolling Stones a nourri sa passion pour la note bleue, que ce soit sur scène ou en studio. Une musique découverte à l'âge de 13 ans qu'il a honorée, dès ses tout débuts au sein du Blues Incorporated d’Alexis Corner en 1961 jusqu’à son projet avec l'orchestre de jazz du Danish Radio Big Band. Deux ans après sa disparition, BMG propose une première anthologie de cette carrière parallèle du batteur avec des morceaux gravés dans diverses configurations, dont le quartet, le quintet, le tentet et l’orchestre. Parmi cette sélection qui parcourt vingt ans de performances jazz, le label propose trois titres rares enregistrés en 1978 lors d’un concert au Swindon Arts Center :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'anthologie présente aussi des titres de son premier album sous son nom gravé en 1986, Live At Fulham Town Hall, avec The Charlie Watts Orchestra, des extraits du mini-album From One Charlie (1991) du Charlie Watts Quintet, des albums A Tribute to Charlie Parker with Strings (1992), Warm and Tender (1993), Long Ago and Far Away (1996), du Charlie Watts & Jim Keltner Project (2000) ou encore des set live Watts at Scott’s de 2004 et de deux concerts au Ronnie Scott’s datant de 1991 et 2001. L'occasion de (re)découvrir le jeu classieux et inventif de Charlie Watts entouré de quelques grands artistes comme son ami le contrebassiste Dave Green, les saxophonistes Peter King, Evan Parker et Courtney Pine, le trompettiste Gerard Presencer, le batteur Jim Keltner ou le chanteur Bernard Fowler.