Le Lo-Fi Highlife réjouissant d’Immy Owusu

Le multi-instrumentiste de la Surf Coast Immanuel Kwabena Dreessens-Owusu chante en anglais et en twi. Originaire de la ville australienne de Torquay, il s’imprègne de la musique rock côtière et de la culture ouest-africaine, notamment du Ghanéen Ebo Taylor qui a contribué à la modernisation du highlife et de l’afrobeat futuriste synthétique du Nigérian William Onyeabor. Avec un groupe composé de membres de Surprise Chef, Karate Boogaloo et The Senegambian Jazz Band, il présente aujourd'hui une nouvelle facette de sa musique.

Éveillé par la culture traditionnelle de son père Kojo Noah Owusu, l'un des musiciens ouest-africains les plus réputés d'Australie, Immy Owusu s’est rendu au Ghana en 2016. Il s’est ancré dans les origines du rythme avec son grand-père professeur d’art et musicien, nommé Koo Nimo, principal représentant ghanéen du highlife et du folklore de la guitare acoustique. Plongeant dans les styles afro de Dagomba et Palm Wine Hi-Life, il est revenu en Australie enrichi d'une d’une approche "Afrodelik" :

L'album Lo-Life! sort le 14 juillet sur le label de Melbourne Hopestreet Recordings