"Le Monde d’après" d’ALT

Après La Fée paru en 2019, le trio d’Alix Logiaco poursuit son aventure acoustique avec des compositions originales qui vont chercher du côté de la pop, du hip-hop et des musiques latines. Ses grooves très actuels gardent un ancrage dans la tradition du jazz et plus largement des musiques afro-américaines. L'album Le Monde d’après, composé pendant l'été 2020, fait référence à la période aux confinements dû à la pandémie du Covid-19. Enregistré après deux ans de maturation et de concerts, le trio formé avec le contrebassiste Carel Cléril et le batteur Emilian Ducret est en parfaite osmose :

S'inspirant des grandes figures du jazz, comme Oscar Peterson, Bud Powell, Herbie Hancock et des compositions de Duke Ellington, John Coltrane ou encore Thelonius Monk, Alix Logiaco est aussi imprégné de sa formation classique suivi jusqu'à l'âge de douze ans et par les compositions de musiciens du 20è siècle comme Ligeti ou Berio. Ce bagage bien digéré, le trio propose un jazz intuitif, très mélodique, qui coule de source.

Leader du groupe Les Mains Sales fondé en 2011 à Lausanne avec lequel il s’est produit en France, en Belgique et en Suisse et actuellement meneur du quintet Rives formé avec des compagnons issus du département jazz de la Haute École de Musique de Lausanne, Alix Logiaco est aussi sideman à ses heures avec le Paul Marsigny Sextet et les groupes Bop Mood et Verso Suelto.

Le Monde d'après est sorti le 11 novembre sur le label Jazz Family

En concert le 28/11 au Duc des Lombards à Paris ; le 8/12 au Taquin à Toulouse ; le 16/12 au Noktambül à Rennes ; le 23/12 Le Café Littéraire à Bienne ( Suisse) ; 20/01/2023 au Spud Bencer au Havre ; le 16/02/23 à Jazz en Ville, Villejuif ; le 17/02/23 à Jazz’Ivry à Ivry-sur-Seine.