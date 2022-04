Le monde foisonnant du Michael Leonhart Orchestra

Le nom de Michael Leonhart est associé à de multiples enregistrements ou collaborations avec Paul Simon, Alicia Keys, Wynton Marsalis, Brian Eno, Bobby McFerrin, Seu Jorge, Lenny Kravitz, Caetano Veloso, David Byrne et tant d’autres. Il a publié sept albums solo et deux avec son orchestre. À la tête du MLO réunissant une soixantaine de talentueux instrumentistes dont Keyon Harrold, Catherine Russell, E.J. Strickland, Freddie Hendrix, Eric Friedlander, Ryan Keberle, etc., il nous embarque dans un monde d’une richesse étonnante. L’épopée s’ouvre avec Shut Him Down, un morceau chanté par Elvis Costello et composé par le saxophoniste Joshua Redman qui joue pour la première fois sur un enregistrement, avec le saxophone ténor de son père Dewey.

Pour cette nouvelle aventure en hommage à sa fidèle et regrettée compagne de quinze années, une femelle teckel nommée Normyn, Michael Leonhart nous fait traverser des paysages variés et des territoires sonores d'une richesse infinie. qui, explorant les étapes du deuil, traduisent la perte, la prise de conscience, l'amour... The Normyn Suite #2 : (Love & Loss)" est une collection de six pièces débutée dans les dernières semaines de la vie de Normyn. Il la portait jusqu'au studio dans son sac favori et la plaçait en face de lui, sur le piano. En plus des deux suites, l'album comprend trois chansons coécrites avec Elvis Costello pendant la quarantaine. L'album met en lumière les solistes Joshua Redman, Bill Frisell, Chris Potter et Larry Goldings, ainsi que Nels Cline et JSWISS et deux bonus avec Donny McCaslin.

"Les Normyn Suites sont une élégie ; écouter, c'est passer du temps dans cet espace de perte, de calcul, de questionnement et de deuil. En même temps, même si, à chaque note, à chaque phrase, nous sommes propulsés dans la vie", reflète l'auteur Alexandra Horowitz dans les notes émouvantes de la pochette.

Trompettiste, membre de longue date de Steely Dan, Michael Leonhart a été arrangeur, soliste et chef d’orchestre pour l’album Two Against Nature. Pianiste, chanteur, auteur-compositeur, compositeur de films, musicien de studio ... il a notamment participé à l'enregistrement du tube Uptown Funk de Bruno Mars/Mark Ronson. Il est aussi orchestrateur (Lovers de Nels Cline) et producteur (Sunken Condos de Donald Fagen, Slow Motion Miracles de Sachal Vasandani). Il a aussi travaillé avec le jeune rappeur new-yorkais JSwiss.

The Normyn Suites 2 est sorti le 25 mars sur le label Sunnyside Records

