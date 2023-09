Le nouveau voyage psychédélique de Ponta Preta

Avec Tits Up (2021) et le tube I Wanna Know, un des titres de la playlist concoctée par FIP , embarquée par l’astronaute Thomas Pesquet en avril 2021 vers la Station spatiale internationale, la notoriété du jeune groupe de surf rock Ponta Preta a fait un premier vol interplanétaire. "du rock Lyonnais, j’aime bien ce côté sixties, surf rock avec des voix qui rappellent les beach boys, une bande son moderne qui renvoie pourtant aux années soixante, l’âge d’or de la conquête de l’espace" dixit l'astronaute français. Adepte de tropicalia, de sunshine pop et de garage sixties, la joyeuse équipe revient avec Way Out West! attendu le 22 septembre sur le label Le Surf Records :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Il faut savoir que Ponta Preta est le spot de surf le plus réputé du Cap-Vert. Une image pleine de fraîcheur qui convient parfaitement à la mentalité des cinq amis. Valentin (chant/guitare), Pierre (guitare/chant), Sofiane (basse/chant), Alexis (clavier/chant) et Félix (batterie) poursuivent leur épopée inspirée par le rock psychédélique et le garage rock des années 60. Parmi leurs influences psychédéliques, on note Tame Impala, Allah Las, les Mystic Braves et aussi le groupe de surf-rock féminin de Seattle, La Luz.

Publicité

Le réjouissant Liquor, Liquor et son clip à la western spaghetti (né dans la première moitié des années 60) est réalisé par Anne-Laure Etienne et Emmanuel Chevillat. Ce morceau, inspiré par le blues-rock des Black Keys et le garage rock des Murlocs, est une ode à la débauche :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Ambiance décontractée, lignes de basses profondes, son de guitare bien caractéristique, refrains entêtants, harmonies vocales vintage .... le Laurel Canyon n'est pas loin, ce quartier de Los Angeles, berceau de la contreculture des années 60 et 70, qui a accueilli Jim Morrison, Jimi Hendrix, Joni Mitchell; Franck Zappa...