Les nouveaux contes fraternels de l'élégant Eric Bibb

Après Global Griot enregistré en France, en Suède, en Jamaïque, au Ghana, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, suivi de Whole World's Got The Blues puis Dear America, une lettre à son pays d'origine, Eric Bibb voyage toujours pour apprendre à connaître ses frères et sœurs humains. Entre blues, folk, country, et parfois gospel, son nouvel album Ridin est inspiré d'une œuvre de l'artiste Eastman Johnson, co-fondateur du Metropolitan Museum of Art de New York. A Ride for Liberty est une huile sur carton qui représente une famille d'esclaves fuyant dans le sud des États-Unis pendant la guerre civile américaine. Eric Bibb s'adresse à eux :

Né à New York le 16 août 1951, fils du chanteur folk Leon Bibb et filleul de l'artiste activiste Paul Robeson, Eric Bibb reprend le flambeau et confirme son statut de troubadour engagé. Rencontrer les gens et être au plus proche de soi pour se mettre à leur place, c'est le long chemin qu'il poursuit. Ici, avec sa voix de velours, il revisite la chanson 500 Miles popularisée par Peter, Paul and Mary, Joan Baez et Bob Dylan, «qui tient, dit-il, une place spéciale dans mon cœur.» :

Ridin sort le 24 Mars 2023 sur le label Dixiefrog

En concert :

1ère date tournée le 13 avril à Marc en baroeuil

Le 14 avril à L'Orange Bleue - Vitry Le François @ L’Orange Bleue

Le 18 avril au Théâtre Paul Eluard - Bezons

Le 23 avril à la Philharmonie de Paris, il embarque une belle formation sur les traces des grandes influences musicales de Jean-Michel Basquiat, des griots d’Afrique de l’Ouest au blues du delta en passant par le zydeco cajun.