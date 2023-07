Le nouvel élan de Miki Yamanaka

Après un premier disque avec Steve Nelson, Orlando le Fleming et Bill Stewart en 2018, Human Dust Suite en 2020 aux côtés du saxophoniste alto Anthony Orji, du bassiste Orlando le Fleming et du batteur Jochen Rueckert, puis Stairway to the Stars qui mettait notamment en lumière le grand saxophoniste Mark Turner, Miki Yamanaka annonce Shades of Rainbow pour le 8 septembre prochain.

Avec la section rythmique hors-pair formée par Tyrone Allen et Jimmy Macbride, la pianiste est en osmose. "Je n'avais jamais ressenti autant de confort à jouer avec d'autres musiciens auparavant, dans le sens d'être vraiment moi, de me sentir libre". Difficile donc de garder ce bel équilibre en ajoutant un autre musicien. Quand elle a imaginé enregistrer un nouveau projet aux Monarch Studios de Vancouver, elle a immédiatement pensé à réinviter Mark Turner, figure majeure du saxophone ténor, reconnaissable par ses longues lignes mélodiques et son jeu audacieux. En tournée avant le studio, les liens du quatuor se sont renforcés : "Chaque soir la musique devenait plus dense, tout comme notre amitié".

Miki Yamanaka a vécu à Kyoto jusqu'à l'âge de 10 ans avant de déménager aux États-Unis en 2012. Elle s'installe à New-York et abandonne son diplôme en sciences pour étudier la musique avec Fred Hersch, Jeb Patton et Jason Linder. Aujourd'hui sidewoman très recherchée, elle joue notamment avec les quintets de Philip Harper et de Roxy Coss quintet. En plus de son charisme et de sa joyeuse présence, elle arbore sur scène les magnifiques kimonos hérités de sa mère et de sa grand-mère. Ils tiennent une place importante dans la vie de Yamanaka. "Cela devient un peu un rituel. J'en porte un et je sens que je suis prêt à monter sur scène".