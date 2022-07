Le nouvel enchantement d’Antoine Berjeaut

Une écriture urbaine aux formes picturales jouant sur les contrastes et les nuances, une danse organique évoquant un état physique, un souffle magnétique venu de territoires sonores en exploration … voici Chromesthesia, le nouvel album du compositeur et producteur électronique Antoine Berjeaut. À ses côtés, une équipe de haut-vol : Enzo Carniel au Rhodes et au piano, Gauthier Toux au synthétiseur, Csaba Palotai à la guitare et Arnaud Dolmen à la batterie. En invités sur quelques titres, le percussionniste Samuel Laviso, le guitariste Giani Caserotto, le clarinettiste Guillaume Christophel et le flûtiste Joce Mienniel . « J’aborde l’écriture et la production comme un geste musical éphémère, comme une calligraphie sonore que je cherche la plus fluide possible » précise Antoine Berjeaut.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En 2019, nous mettions en lumière Moving Cities , l'album issu du studio itinérant (entre Paris et Chicago) d'Antoine Berjeaut et co-réalisé avec le batteur Makaya McCraven, qui déjà était en lien avec la pochette réalisée par l'artiste plasticien Yann Bagot. Pour Chromesthesia où le trompettiste détourne volontiers des pratiques propres à l’art visuel, il a confié l'illustration au peintre Lory Louves basé à Londres dont le travail en mouvement évoque des sujets comme la synesthésie ou la cyclothymie. Avec le titre Life In Ocre le compositeur traduit sa version de la beat music lo-fi et atmosphérique :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les synesthètes Vincent Van Gogh, Franz Liszt, Duke Ellington, Jean Sibelius, Stevie Wonder, Kanye West et tant d'autres se sont exprimés sur leur expérience de la chromesthésie associant sons et couleurs dans leur esprit. Peuvent apparaître aussi des formes, des textures dans le champ de vision. Ces résonances ont inspiré Antoine Berjeaut qui, précise un communiqué, « joue avec les contrastes et les nuances de la même façon qu’il joue avec les accords et les tonalités et trace des lignes mélodiques dans un espace, sonore et graphique, en perpétuel mouvement ». Le titre PPDQ (Pas Plus De Quatre) qui ouvre le disque enregistré entre deux confinements, rappelle les consignes sanitaires interdisant alors les rassemblements de plus de quatre personnes dans un espace clos :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parallèlement à ses formations en tant que leader, Antoine Berjeaut est aussi un sideman recherché. Il travaille également sur de nombreuses musiques à l’image de celle du documentaire Bad Hombres, de la série pour Arte Meuh ! L’épopée des Cornes etc. Le point de rencontre entre toutes ses activités est sans doute son jeu poétique qu'il fait décoller vers des sphères lointaines colorées par son imaginaire.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

'Chromesthesia' est sorti le 03 juin 2022 sur le label franco-japonais MENACE