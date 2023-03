Le piano suspendu de Rival Consoles

C’est en comptant le temps que Nils Frahm avait lancé voilà huit ans, le Piano Day, cette célébration annuelle de son instrument de prédilection sous toutes ses formes. Le prodige de l’école néo-classique avait alors choisi pour cette fête la date du 29 mars, c’est-à-dire le 88e jour de l’année en hommage au nombre de touches composant généralement un clavier. Alors que se tient bientôt la nouvelle édition de cette réjouissance annuelle, c’est son complice d’Erased Tapes Rival Consoles qui prend lui aussi aujourd’hui la mesure du temps en dévoilant une pièce inédite composée pour l’occasion.

Premier artiste signé par Robert Raths lorsqu’il lança son label expérimental au mitan des années 2000, Ryan Lee West de son vrai nom s’affiche désormais comme le vétéran de cette petite maison avant-gardiste dont le poulain le plus connu demeure toujours le pianiste berlinois. L’intelligence électronique de Rival Consoles s’était encore remarquée au fil de son dernier album Now Is publié à l’automne dernier, un disque raffiné où ses synthés modulaires ferraillèrent avec brio dans une nuée de textures atmosphériques. En forme de final à front renversé, Now Is s’achevait pourtant sur un titre on ne peut plus minimaliste, un Quiet Home mélodique fourmillant de silences et de liberté.

C’est une forme de suite directe à cette composition que vient aujourd’hui de mettre en ligne le Londonien avec Spirit Loop. Au fil de cette nouvelle pièce, Rival Consoles épluche ainsi le temps en capturant une boucle jouée au piano avant de lui rendre sa liberté en la ralentissant et en l’effeuillant progressivement. Des cordes d’abord striées puis peu à peu lissées, auxquelles le producteur a ajouté un bois légèrement organique, greffant des échos et des reflets ambient eux-mêmes générés depuis la boucle originale, et qui offrent finalement au morceau un sentiment de suspension remarquable.