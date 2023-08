Le pleur des sirènes de Devendra Banhart

Vingt ans après ses débuts, le songwriter natif de Houston n'a de cesse de réinventer sa poésie psychédélique, propulsant sa musique folk intimiste originelle vers des sphères de plus en plus pop. C'est avec son amie de longue date Cate Le Bon que Devendra Banhart a produit sa nouvelle aventure, Flying Wig, expliquant dans un communiqué : "Nous avons voulu faire un disque qui ne ressemble à rien de ce que j'ai fait auparavant, avec une nouvelle partenaire créative à la barre. Nous voulions absolument un nouveau son, électronique mais organique et chaleureux. Nous voulions faire ressortir et souligner l'aspect émotionnel d'un synthétiseur".

Après un retour à l'épure DIY sur ses précédents albums Ma et Refuge, Devendra Banhart fait pleurer ses instruments sur les dix titres de sa nouvelle œuvre dont le thème principal est "de transformer le désespoir en gratitude, les blessures en pardon et le chagrin en louange". Après le titre Twin, le songwriter partage le clip de Sirens, un film de science-fiction mêlant dystopie et utopie à la bande son mélancolique qui s'écoute comme massage rassurant de l'âme.

L'album Flying Wig est attendu le 22 septembre via Mexican Summer et Devendra Banhart est en concert le 14 novembre au Grand Rex à Paris et le 18 au Transbordeur de Lyon.