Le réjouissant "Happy Birthdé" du Rémy Panossian Trio

Ce trio jazz classique, piano, contrebasse, batterie né en 2009, fait partie des groupes qui ont bouleversé les codes du jazz contemporain tout comme E.S.T ou The Bad Plus. Que vous soyez amateurs éclairés ou néophytes, le groove énergique, le lyrisme, le trip-hop aérien et le penchant à la dérision de cette bande de potes devrait vous séduire. Après cinq albums détonants, ils sortent Happy Birthdé enregistré lors d’un concert au Bikini à Toulouse fin 2020.

Rémi Panossian est né en 1983 à Montpellier. À l'âge de dix ans il assiste à un concert de Michel Petrucciani et ce fut le déclic. Sa voix était toute tracée. Un diplôme d’études musicales de jazz et de musiques improvisées et un DEUG de musicologie en poche, il multiplie les expériences musicales. Très inspiré par Keith Jarrett, Thelonious Monk, Bill Evans, Brad Melhdau, E.S.T, et aussi fan du rock des Led Zeppelin, des Rolling Stones ou encore du groupe Tv on The Radio, il conçoit le jazz comme le terrain idéal de la liberté. Parallèlement à une carrière solo, il parcourt la planète et s'amuse avec ses amis du RP3, le contrebassiste Maxime Delporte et le batteur Frédéric Petitprez. Ce concert est un live commandé par Babylone Tv. Tel un album photo les complices à la vie comme à la scène balancent leur énergie et leur poésie dans ce Happy meal aux saveurs multiples. Comme précisé dans un communiqué, le trio "assume son côté pop mais toujours exigeant" en n'ayant qu'un seul but, l'émotion.

Happy Birthdé est sorti le 22 avril sur le label Regarts & Addfiction

En concert les 2 et 3 juin au Duc des Lombards à Paris

