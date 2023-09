Le réjouissant voyage rétro-futuriste de Jasual Cazz

Suivant les traces de leurs aînés Badbadnotgood et Vels Trio, le bassiste Theo Boero, le claviériste Pierre-Louis Vanier et le batteur Japhet Boristhene, originaires de la ville de Lyon, voyagent avec le courant du neo-jazz français, incarné par ISHKERO et Léon Phal. On pense aussi au Head Hunters d’Herbie Hancock, mêlant synthétiseurs vintage, claviers, rythmes de basse musclés, effets et musiques électroniques, le trio décolle dans une atmosphère très cinématographique, soulignée par un batteur biberonné au rythmes du maloya et fan du jeu jazz fusion du légendaire Dennis Chambers.

C'est en 2016 à l' ENM de Villeurbanne que Casual Jazz se forme et sort trois EP successifs, Esquisses, Perspectives et Gear. Leur projet à la fois souple et énergique, influencé par les imaginaires de la science-fiction et de la pop-culture, revendique un jazz à l'instar de Kamaal William, Alfa Mist, Bad Bad Not Good, Yussef Kamaal ou encore Robert Glasper .

L’arrivée du nouveau claviériste Pierre-Louis Varnier, va de pair avec une nouvelle direction pour le groupe. Ce dernier est en effet illustrateur, et pour lui "la musique de Jasual Cazz elle est assez visuelle à plein d’égards, vachement liée aux imaginaires du rétro futurisme.". Il montre donc à travers ses artworks un univers très 90’s, où le futur réaliste de Simon Stalenhag se croise avec la richesse visuelle d’un Moebius et l’abrasivité de mondes à la Borderland. Synthétiseurs vintage, influences post-jungle, cocktail de science-fiction, de jeux vidéo et de jazz organique font le jazz interstellaire et évolutif de Memory Guard, enregistré par David Cukier au Studio Delta (Pantin) et porté par le label Chuwanaga, fondé par Clémentine et Saint-James.

En concert le 29 septembre à Paris au New Morning avec Underground Canopy