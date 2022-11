Le rêve chamanique de Mélissa Laveaux

À l'occasion de la sortie de son dernier album de folk-blues Mama Forgot Her Name Was Miracle (paru le 11 mars dernier) en hommage aux héroïnes oubliées de l'histoire ou mise à la marge. Mélissa Laveaux se met en scène dans le clip de La Baleine. Le titre fait écho à l’ouvrage Undrowned : black feminist lessons from marine mammals de la poétesse et universitaire queer et féministe noire Alexis Pauline Gumbs, qui plonge dans les océans de la planète pour y trouver les profondeurs de la vie.

La chanson évoque un rêve que Mélissa Laveaux a fait une nuit. Pendant une crise d’asthme, elle étouffe et se voit mourir. Tout à coup elle se retrouve sous l'eau dans le corps d’une baleine. Elle respire, sereine. « Elle peut prendre tout son temps et tout l’espace qu’il lui faut », précise un communiqué. « Il n’y a plus rien perdre et tout à gagner, surtout en terme d’assurance, de présence et de plaisir ». Au réveil elle écrit les paroles et la musique de la chanson :

Avec l'album Mama Forgot Her Name Was Miracle qui signifie Maman a oublié que son nom était Miracle, la chanteuse montréalaise réhabilite le premier prénom haïtien de sa mère, Miracula qui à son arrivée au Canada, a préféré son prénom de Rose Michelle, pensant qu’elle trouverait plus facilement du travail. La poésie insolite et militante de Mélissa Laveaux est ici au service de son engagement féministe, De la poétesse américaine Audre Lorde, à Ching Shih, prostituée devenue reine des pirates, en passant par l'écrivaine et militante féministe Alice Walker, première femme afro-américaine à obtenir le Pulitzer Prize, la chanteuse soul transgenre et révolutionnaire Jackie Shane ou encore Harriet Tubma, figure majeure de l'abolitionnisme avant la guerre de Sécession et militante pour le droit de vote des femmes, l'album conte les histoires de ces personnages de l'ombre.

En concert au Théâtre du Châtelet à Paris, le 20 janvier 2023