Le rêve instrumental de Babx

Un album de piano solo ? Surtout pas ! prévient Babx : "J’ai beaucoup trop de respect pour les pianistes, les vrais, qui ont épuisé leurs phalanges des heures et années durant pour extirper à ce grand orque noir toutes les combinaisons qu’il recèle. Chez moi, rien de tout ça. Le grand Orque fait partie de la famille. Comme le chien…. ". Indispensable à sa quiétude, son compagnon aux touches noires et blanches, témoin de son quotidien, de sa culture, de sa philosophie de vie. est incontournable pour qu’il se sente chez lui. Ne serait-il pas d'ailleurs, sa maison ! Cette recherche de l'essentiel, Babx nous la glisse entre les oreilles pour qu'on en prenne soin. "C’est cette part d’intimité avec la musique que j’ai voulu capturer dans ce disque. Comme un enregistrement pirate".

Le clip Merveille dans la pirogue réalisé par Yvan Schrek, est une ode contemplative au fleuve Congo. Babx la rêve ainsi : : " Merveille, jeune princesse congolaise, traverse la rive sous la pluie vers l’Île des Amoureux. Merveille a peur de l’eau. Elle connaît les esprits du fleuve et les Sirènes qui l’habitent ."

C'est avec Buda musique, le label indépendant de référence des musiques du monde ou traditionnelles, qu'il a choisi de naviguer car cette belle maison de disque, "véritable trésor de l’humanité", nous fait découvrir depuis toujours des musiques prises sur le vif, dans le quotidien et le respect des intervenants. De cet album instrumental délicat, imagé, très intime mais chargé d'influences, pourrait surgir les fantômes de "Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, Thelonious Monk, Charlie Chaplin, Mal Waldron, des vieilles fanfares minières du nord de l’Angleterre, d’un joueur de N’Goni au Mali, de Nina Simone, de Mary Lou Williams, de Ravel, de Schubert et j’en passe…. et cela d’autant plus que je les ai tous invités puisqu’ils et elles vivent en moi depuis toujours et qu’en fin de compte je vis aussi « chez » eux ". confie Babx.