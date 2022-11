Le road-movie de Fred Pallem & Le Sacre du Tympan

L'aventure est longue et belle, jonchée de multiples histoires décapantes. Menée par le compositeur et multi-instrumentiste Fred Pallem, elle ne s'est jamais répétée. Tout à la fois complexe, fluide et joyeuse, la traversée sonore et cinématographique de l'orchestre rétro-futuriste nous balade entre musiques populaires et savantes, entre jazz, folk, pop, rock, funk et groove avec bonheur.

Le dixième album de Fred Pallem & Le Sacre du Tympan, nommé « X » a été conçu, précise un communiqué, « avec une résistance obstinée à l’envie de faire moins bien, avec moins de monde ». C'est donc pas moins de vingt-cinq instrumentistes qui perpétuent l'histoire singulière de groupe à géométrie variable qui se donne pour mission de redonner ses lettres de noblesse à la grande musique orchestrale mais avec humour et légèreté. On se délecte du clip et du titre L'Amour du Disque, « Des accords majeurs sur une mélodie punchy et positive pour dire la joie de concevoir un nouvel album pour Le Sacre du Tympan. Un morceau qui est à lui seul une sorte de fiesta insouciante où l’on s’imagine “en train de courir à poil sur une plage pour aller piquer une tête dans un lagon !” dixit Fred Pallem.

Après, SoundTrax qui rendait hommage aux grands compositeurs des années 60, les revisites des répertoires de François de Roubaix, les B.O. de la blaxploitation, les génériques de dessins animés ou encore L'Odyssée entamée en 2018, l'album X, enregistré et mixé au studio Juno par Bertrand Fresel (sauf les cordes captées au mythique studio Ferber) est plus flamboyant encore que les précédents, car « chaque titre est comme un tube en puissance, chaque instrument a son thème, son gimmick » et « où toutes les compositions sont inspirées de faits très personnels, où chaque solo est porté par des histoires et des émotions ».

Concert de sortie de X, le 6 décembre au Café de la Danse à Paris