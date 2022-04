Le site web de FIP fait peau neuve

Bienvenue sur le nouveau site internet de FIP au sein de radiofrance.fr ! Découvrez l'espace numérique de votre radio favorite au travers de ses nouvelles fonctionnalités :

Un nouveau moteur de recherche pour retrouver facilement vos contenus préférés

A tout moment et depuis n'importe quelle page de radiofrance.fr, vous pouvez dorénavant réaliser une recherche pour écouter directement toutes les émissions et les podcasts associés à votre centre d'intérêt, tout en choisissant la durée d'écoute et la chaine de votre choix.

Un espace utilisateur pour conserver tous vos favoris

En vous connectant lorsque vous visitez notre site internet, vous pouvez ajouter à la volée tous les titres que vous souhaitez à votre nouvel espace utilisateur. Mais aussi vos émissions préférées, que vous retrouverez directement en vous rendant dans votre espace personnalisé.

Vos huit radios web plus accessibles que jamais

Rock, jazz, groove, pop, electro, monde, reggae, et nouveautés... Vos huit webradios thématiques vous attendent sur la page d'accueil du nouveau site internet de FIP , ainsi que la liste de tous les titres qui y sont diffusés.

Toutes vos émissions à retrouver en podcast

Club Jazzafip, Certains l'aiment Fip, Spéciales avec invités en live... L'ensemble des programmes de FIP vous attendent sur notre nouveau site internet, à retrouver en podcast depuis la homepage ou par le biais de notre nouveau moteur de recherche.

Toute l'actualité musicale et les vidéos de nos sessions live

Des titres, des clips, et même des albums sont à découvrir chaque jour en écoute au fil de nos chroniques et de nos actualités musicales. L'ensemble des disques repérés par votre radio préférée, les albums du mois et les sorties jazz de la semaine sont à retrouver dans cet espace ainsi que les vidéos des concerts et des sessions live tournées en nos studios.

Un espace musique transverse pour découvrir encore plus de nouveautés

24 radios musicales, des événements en direct et des concerts en replay vous attendent sur ce nouvel espace qui réunit le meilleur de la musique des chaines de Radio France.

N’hésitez pas, enfin, à partager vos avis et vos retours sur notre nouvelle interface via le formulaire disponible à cette adresse.

Bonne écoute sur notre site !

