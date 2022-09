Le spleen romantique du duo pop Kids Return

Passionnés de cinéma, le duo Kids Return emprunte son nom au film de Takeshi Kitano, sorti en 1996 et mis en lumière par une B.O. de Joe Hisaichi. Tout comme dans le long-métrage mettant en scène deux copains confrontés à des choix de vies différents au passage à la vie adulte, Adrien Rozé et Clément Savoye sont inséparables depuis l’enfance. Activés par les souvenirs de leurs premières découvertes musicales, à l’âge où «l’on écoutait la musique sans se poser de questions, sans comprendre, dans un truc naturel d’émotion pure», précisent-ils, c’est dans cet esprit qu'ils ont tourné pour le clip de Lost in Los Angeles réalisé par Tara-Jay Bangalter. «On avait un truc d’urgence. On a senti que c’était le moment. Toute notre enfance et adolescence, ça a été notre rêve. On s’est jetés dedans. On ne dormait plus, on ne pensait qu’à ça. C’était vital.» :

Le titre Lost in Los Angeles rejoue l’épisode de leur voyage annulé aux États-Unis à cause de la pandémie. “Ce morceau parle de notre histoire d'amitié profonde et du pacte de confiance qu'on s'est fait. Il fait évidemment référence à l'acte de naissance du groupe avec notre voyage raté à Los Angeles. Pour le clip, on a tourné là-bas tout en s’inspirant de Paris Texas de Wim Wenders et d’un autre voyage au Mexique. C'est l'histoire de deux potes dont un se retrouve en bad trip et l'autre qui le récupère et qui le ramène à la vie.”

Fondé après leur précédent groupe Teeers, le groupe Kids Return mêle les ambiances de la pop californienne et des musiques des films cultes des sixties de Francis Lai, Michel Legrand, Vladimir Cosma ou Ennio Morricone. Leur premier disque Forever Melodies est enregistré sur bandes avec du matériel analogique. Boîte à rythme, Minimoog, Mellotron, guitare acoustique, piano …les replongent dans les musiques des Beatles, Pink Floyd, Arctic Monkeys, The Strokes, Blur, The Mamas and The Papas, MGMT, Beach Boys ou encore Michael Franks avec le souci de livrer «un disque avec du caractère, du grain et du mouvement.»

L'album Forever Melodies sort le 7 octobre.

En concert le 14 mars à La Cigale