Le spleen sensuel de Warhaus, projet solo de Marteen Devoldere

Warhaus, c'est le nom du projet solo du compositeur, chanteur et multi-instrumentiste Marteen Devoldere, inspiré par les univers d'artistes comme Lou Reed, Serge Gainsbourg, Leonard Cohen, Bob Dylan ou encore La Femme, Phoenix et Air. Les chansons de Ha Ha Heartbreak sont nées dans une chambre d'hôtel à Palerme, dans l'isolement d'une rupture amoureuse. Bien que tombé en disgrâce, il s'agit ici de transformer la sensation de vide en espace personnel même si l'esprit se heurte à ses démons. Dans ce nouveau single, Warhaus égrène le compte à rebours d'une bombe à détonateur qui peut éclater à tout moment et anéantir le cœur. Et pourtant, on tombe sous le charme :

« Que faire si vous tombez sur une bombe à retardement ? Vous verrez probablement trois fils différents. S’il n’y a pas de fils rouges, coupez le deuxième fil. Si le dernier fil est blanc, coupez le dernier fil. Sinon, s’il y a plus d’un fil bleu, coupez le dernier fil bleu. Si rien de tout cela n’est possible, coupez le dernier fil puis le premier. Apprenez cela par cœur, car écouter ma nouvelle chanson ne vous sauvera pas du tout. » Ce qui nous sauve, c’est la voix nonchalante de Warhaus, les chœurs voluptueux, les arrangements de cordes, les mélodies légères et les grooves irrésistibles. On est bien loin de se taper la tête contre les murs !

« Essayer d’aimer sans attachement ? Essayer d’empêcher le tapis roulant hédoniste de tourner ? Essayer de se réincarner en voix de Céline Dion ? (...) La chanson Desire est dédiée à toutes ces fausses idoles là-bas ». Du déni à l’acceptation en passant par la colère, la résistance et la dépression, Marteen Devoldere aborde les différentes phases d’un deuil amoureux avec panache dans ce Ha Ha Déchirement attendu le 11 novembre, le jour de la fête des morts ! Est-ce un hasard ?