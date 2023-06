Le spleen vibrant de Norah Jones

C’est une jolie surprise qu’a partagée Norah Jones il y a quelques jours. Tandis qu’elle prépare une grande tournée d’été sur le continent européen (dont deux dates parisiennes), l’auteure de Come Away With Me a mis en ligne un nouveau single en forme de promesse envoûtante. Baptisé Can You Believe, il s’agit du premier titre original de la chanteuse new-yorkaise depuis plus d’un an et qui pourrait bien constituer le premier extrait d’un neuvième album qui ne dit pas encore son nom.

Alors qu’elle est retournée enregistrer en studio ces derniers mois, Norah Jones dévoile ainsi cette nouvelle ballade composée pour l'occasion avec l’aide de son compatriote Leon Michels, l’un des maestros du groove new-yorkais . "Tell me you can hear me, Tell me I’m not alone", questionne ainsi la chanteuse au fil de ce spleen vibrant empli de reflets jazz et d’accents gospel de toute beauté. Vivement la suite.