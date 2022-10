Le surprenant "Tribute to Radiohead vol.3" de Sébastien Paindestre

Le rock britannique de Radiohead fait souvent l’objet de reprises. L’Amnesiac quartet (du nom du cinquième disque studio du quintet d’Oxford), fondé en 2006 a déjà consacré deux albums instrumentaux à la formation de Thom Yorke et Jonny Greenwood. C'est à l'occasion d'une relecture par Brad Mehldau en 2009 de Exit Music (extrait de Ok Computer) que Sébastien Paindestre a eu l'envie de s'intéresser à l'œuvre des copains du lycée Abingdon de l'Oxfordshire. Quelques années plus tard, fasciné par Everything in Its Rright Pplace, Sébastien Paindestre se plongeait dans l’œuvre totale du supergroupe au destin fantasque et montait le quartet Amnésiac. Ce Tribute to Radiohead vol.3 s’enrichit cette fois de la voix et des paroles :

C’est avec Clotilde Rullaud (voix, flûte), Antoine Paganotti (batterie), Bruno Schorp (contrebasse) et les invités, Bernard Paganotti et Patrick Gauthier, ex bassiste et claviériste historiques du groupe culte Magma, le claviériste-Jean-Philippe Rykiel, Fabrice Theuillon (saxophoniste du premier Amnesiac quartet), Nicolas Prost (quatuor de saxophones Emphasis) et l’électroacoustique de Jacques Lejeune que Sébastien Paindestre poursuit sa captivante aventure dans l'univers de ceux qui toujours tenté l'inédit.

Tribute to Radiohead Vol.3 sort le 4 octobre sur La Fabrica’son label

En concert le 4 octobre au Comptoir à Fontenay-sous-bois et le 16 octobre à La Fabrica’son à Malakoff

