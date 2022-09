Le trésor funk oublié du trio Machine

Après avoir exhumé une sélection de trésors funk et spiritual jazz du label Mainstream Records, Wewantsounds s'est penché sur un de ces albums mystérieusement disparus après leur sortie et seulement détenus par une poignée de chanceux collectionneurs. Sorti en 1972 sur All Platinum Records, un label du New Jersey fondé par la chanteuse Sylvia Robinson, Machine est l'un des deux albums, avec Moving On, enregistrés par le trio funk formé par le chanteur et guitariste Michael Watson, le bassiste Curtis McTeer et le batteur Donald McCoy.

Les trois musiciens travaillaient pour le label depuis la fin des années 60, accompagnant des groupes comme le combo soul de Baltimore The Whatnauts. Avec plusieurs autres artistes de All Platinum Records, ils enregistrent ce premier album bénéficiant de l'expertise de l'arrangeur Sammy Lowe connu pour son travail avec Nina Simone, Sam Cooke ou James Brown. Ils signent ici huit titres de funk explosif et militant qui s'inscrivent dans la vague contestataire et sociale du début des seventies, à l'image du titre World, une chanson de protestation traitant de l'impact de la guerre du Vietnam au sein de la communauté afro-américaine. L'album débute avec Time Is Running Out et son énorme groove instrumental mené par l'orgue Hammond de Ray Jones, renforcé par une puissante section de cuivres et des riffs de guitare implacables.

