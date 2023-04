Le trip fraternel de The National

La musique est bien souvent affaire de famille. Plus encore chez The National, ces figures de l’indie-rock où deux fratries de musiciens officient ensemble depuis un quart de siècle autour de leur frontman Matt Berninger. Ce dernier n’est d’ailleurs pas en reste puisqu’il avait déjà enrôlé par le passé son propre frère Tom pour documenter derrière la caméra une tournée marathon au début des années 2010. Et c’est encore en compagnie de ce comparse d’une vie que l’on retrouve aujourd’hui le chanteur américain à l’écran de Your Mind Is Not Your Friend, le nouveau clip et ultime prélude au neuvième album du groupe new-yorkais.

Attendu le 28 avril prochain, First Two Pages of Frankenstein s’annonce comme un grand disque de The National. La veine mélancolique qui fait le talent de leurs compositions depuis vingt-cinq ans infuse toujours ce nouvel album, mais il s’offre aussi des tandems de choix rafraichissants enregistrés avec Sufjan Stevens, Taylor Swift, ou encore la guitariste Phoebe Bridgers. La jeune Américaine, qui avait déjà chanté avec Matt Berninger par le passé, offre ainsi des chœurs feutrés au nouveau single de la formation new-yorkaise mais aussi, un caméo remarqué dans le clip réalisé… par son propre frère Jackson Bridgers. Une balade en forme de trip poétique et toqué dans une aire de jeux pour enfants, portée par des hallucinations fleuries et par la voix toujours gravée dans l'émotion de Matt Berninger. Classe.

