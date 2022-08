Le voyage audacieux de Dawn Richard & Spencer Zahn

La chanteuse, compositrice, parolière et actrice louisianaise, fondatrice de Danity Kane et ex-membre du collectif Diddy Dirty Money, mène une carrière solo depuis 2011. Après son septième album Second Line, sorti en 2021, un trip movie entre la Nouvelle-Orléans et la Station spatiale internationale, elle annonce une belle collaboration avec Spencer Zahn sur l’album Pigments, un long mouvement divisé en plusieurs pistes qui se veut un hommage à sa ville de naissance, la Nouvelle Orléans et qui raconte comment se trouver à travers la danse, l’expression de soi et l’esprit de communauté. Le clip met en scène une étudiante en danse du New Orleans Center for Creative Arts évoluant sur la musique hypnotique et planante du compositeur new-yorkais Spencer Zahn et sur le texte de Dawn qui exprime la nécessité d'apprendre à aimer sa peau de femme noire :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Pigments est une ode à l’accomplissement personnel qui surfe sur le mouvement, dans le regard d’une jeune fille noire rêvant de peindre son avenir avec les pigments qui lui ont été donnés à la naissance, précise un communiqué. Mais elle peint avec des pinceaux cassés, explique la chanteuse : “J’avais l’impression que les outils mis à ma disposition et à d’autres personnes comme moi, n’étaient pas éclatants. Pourtant, nous avons quand même peint ces magnifiques tableaux. Cet album représente ce que signifie être un rêveur, l’idée d’atteindre un niveau où vous avez décidé d’aimer pleinement vos pigments”. Sur le titre Sandstone, elle revendique ses rêves et chante son désir “d’être ‘plus que’” :

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Dawn Richard et Spencer Zahn présentent la première partie de leur album avec deux autres titres, Coral et Indigo. Les instrumentations portent le chant en “fournissant un nouvel équilibre tonal” , dixit Zahn, fan du son ECM et du travail de Mark Hollis, l'âme du groupe Talk Talk. Pour créer une sensation d'espace et permettre d'identifier chaque musicien, Zahn a volontairement gardé les respirations de Stuart Bogie et Doug Wieselman aux clarinettes, Mike Haldeman aux guitares et au sampling, Malcolm Parson au violoncelle, alto et violon, Dave Scalia à la batterie, Kirk Schoenherr à la guitare électrique, Jas Walton au saxophone ténor et à la flûte.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Je voulais travailler avec toutes ces textures, ces tonalités et ces couleurs afin de créer un nouveau son pour accompagner la voix et les paroles de Dawn. Entendre une clarinette solitaire alors que la respiration s’estompe et qu'un violoncelle continue sa mélodie pour marquer l'arrivée magistrale de Dawn, cela ne ressemble à aucun autre disque qu'elle a fait. Ce sont des choses qui m'excitent en tant que compositeur, mais surtout en tant qu'auditeur. J'espère que les personnes qui écoutent le disque ressentiront la même chose”.

L'album Pigments sort le 21 octobre chez Merge Records.