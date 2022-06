Le voyage fantasmé d’Impérial Quartet en Louisiane

Tous indiens ? Ils en ont rêvé de la Louisiane, Joachim Florent, Gérald Chevillon, Damien Sabatier, Antonin Leymarie ! Billets d’avion en poche, sacs à dos et instruments presque dans les soutes, ils étaient impatients de faire toutes les rencontres possibles au cœur de ce creuset musical extraordinaire, jusqu’à ce que les vols soient suspendus au début de l'épidémie de coronavirus. Soit, avant d’aller, cette fois, pour de bon se confronter à la vivacité culturelle et musicale de la Nouvelle-Orléans et de sa région, le contrebassiste nantais, le saxophoniste sétois (ténor), le saxophoniste stéphanois (alto et sopranino) et le batteur parisien ont travaillé un répertoire fantasmé en hommage à ce territoire où tous les courants musicaux se mélangent. Le titre Zideco Blues se nourri de la rencontre entre le Blues Afro-Américain et les diverses musiques Créoles et Cajuns :

Pour afficher ce contenu SoundCloud, vous devez accepter les cookies Publicité.



Dès le début du 18ème siècle, les Français, les Espagnols, les immigrants des Caraïbes, les esclaves d’Afrique de l’Ouest se sont installés à La Nouvelle-Orléans. Son histoire a toujours été marquée par de grands bouleversements. Malgré la tragédie de l'ouragan Katrina en 2005, la musique y renaît toujours. Avec la grande curiosité et la belle énergie qu'on leur reconnaît, les musiciens de l'Impérial Quartet (chacun membre ou leader de diverses formations du jazz actuel) extraient la quintessence des musiques Cajun, du zydeco, des traditions des Black Indians, des Second Line et des marching band et créent leur propre courant. L'album a été enregistré au Studio de La Buissonne par Boris Darlet "qui a su révéler la finesse des timbres qu’ont avaient envie de déployer, dixit Gérald Chevillon, et surtout notre son de groupe qui nous est cher " :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Au delà de cette odyssée en Louisiane, pourquoi All Indians ? Parce qu' aujourd'hui, plus que jamais, la créolisation permet à l'Impérial Quartet de penser l'identité et d'en proposer une vision ouverte aux quatre points cardinaux dans le melting-pot de cultures qui le nourri depuis sa création en 2010 :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Concerts de sortie de l'album :

Le 14 juin au Comptoir à Fontenay-s/s-Bois

Le 15 juin au Périscope à Lyon, Lyon

Le 16 juin au Solar à Saint-Etienne

Le 17 juin à la Lampisterie à Brassac-Les-Mines