Le voyage mélodieux dans l'intimité d'Alban Claudin

Après son album de piano solo, It’s a long way to happiness, Alban Claudin (sideman de La Féline, Clara Luciani, Mika, Yelle, Voyou) annonce un répertoire plus introspectif, attendu le 8 septembre chez Sony. Room of reflection, évoque une solitude volontaire face au tumulte du monde, emprunte de ses doutes, de ses joies, de ses rêves. Le titre The Room entre en résonance avec le lieu dans lequel il l'a créé : « une grande pièce vide de tout objet sauf un piano à queue, précise t-il. Dans mon esprit, cette pièce évoque coup sur coup la solitude dans un lieu clos avec son thème épuré, presque méditatif, puis une évasion imaginaire dans un tourbillon de notes» :

Les treize titres aux mélodies limpides et entêtantes et au format assez pop de ce deuxième album solo donnent une impression de légèreté propice à l'évasion. Volontairement accessible au plus de monde possible. On pense parfois aux compositions de Yann Tiersen.

La réalisatrice Mila Gantelmi d’Ille met très finement en image l'introspection et la sensibilité poétique d'Alban Claudin qui a souhaité prendre du recul pour dépasser la superficialité du moi mondain et se retrouver.

« J’ai imaginé Room of Reflection comme une bouffée d’oxygène dont nous avons tous besoin en ce moment dans un monde aussi oppressant. J’ai pensé chaque morceau comme une émotion et l’album entier comme un appel à l’imagination, au rêve, à l’évasion, au bien-être mais aussi à la concentration. Pour capter et transmettre ces émotions, j’ai voyagé pendant plusieurs semaines en pleine nature dans différentes régions de France avant de m’installer pour composer, dans un lieu vide, avec un piano comme seul compagnon.

Grand admirateur de Ravel et Bartók et fin connaisseur des claviers électroniques, Albin Claudin a écrit pour des courts métrages et documentaires, collaboré avec de nombreuses marques prestigieuses (Louis Vuitton, Van Cleef & Arpels, Chanel...). Il signe aussi la B.O de Amore Mio, le premier film de Guillaume Gouix mettant en scène Alysson Paradis et Elodie Bouchez dans un voyage tout aussi intime et solaire.