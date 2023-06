Le voyage poétique de This Is The Kit

This Is The Kit, c'est le groupe mené par la britannique Kate Stables (qui vit aujourd'hui à Paris) composé de Rozi Plain (basse), Jamie Whitby-Coles (batterie) et Neil Smith (guitare). Après Off Off On, elle sort son sixième album Careful of Your Keepers, réalisé par Gruff Rhys (ancien chanteur de Super Furry Animals), et aborde des thèmes très actuels sur la fragilité des relations humaines et du devenir écologique alarmant tout en gardant une ligne d’espoir. Le très joli clip animé de More Change réalisé par Benjamin Jones donne vie aux objets qui nous entourent :

Des cintres, des marionnettes, des visages sont mis en scène avec la technique du Stop Motion (animation image par image pour créer un mouvement à partir d'objets immobiles) pour témoigner des sentiments qui traversent l'album : la tristesse, le compromis et les nouvelles façons de prendre soin les uns des autres et de soi pour avancer dans un temps qui est compté.

On aime le timbre clair et caressant de la voix merveilleuse de la multi-instrumentiste (guitare, banjo, trompette ...) et sa simple expression, sans fioritures sur le titre Inside Outside extrait de ce nouvel album envoûtant aux textes tantôt tranchants, tantôt plein de douceur, hébergé par le label Rough Trade Records.

En concert à Paris au Trabendo le 6 octobre