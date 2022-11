Le voyage sensuel d’Arthur H dans le mystère de "La Vie"

Avec son nouveau disque, Arthur H se façonne un destin à sa mesure. Accompagné d'un clip réalisé par Léonore Mercier, la chanson-titre nous livre un message. La vie te choisit, te lâche et te reprend. S'ouvrir au monde n’est pas sans danger mais si l'on ose encore et toujours, l'eau se pose sur les terres arides et la vie reprend le dessus. « La vie, le morceau-phare et le titre de l’album, est une chanson-film, un court travelling passant devant différents stades de l’existence », précise Arthur H. Une attaque aux violons, un arpège de piano, une basse et la voix profonde nous embarque dans un captivant voyage visuel sonore et multi-sensoriel. Dans cette expédition primitive débarquent le chanteur, la danseuse Thi Mai Nguyen et les toupies qui dansent comme tourne la vie :

Réalisé et écrit avec la directrice artistique Leonore Mercier, sa compagne de création et de vie, sur des arrangements du frère de musique Nicolas Repac, l'album La Vie enregistré par Phillipe Teissier Du Cros au studio Le Triton (Les Lilas) a été mixé à Montréal avec l'ami Jean Massicotte « dans le studio ou j'ai découvert Lhasa, pour ajouter la vibration de cette ville que j'aime tant » dixit Arthur H. La complicité fut également totale avec la bassiste-contrebassiste Sarah Murcia, le pianiste Benjamin Moussay, le batteur Christophe Lavergne, la harpiste Pauline Haas, le clarinettiste Yom, le spécialiste d'instruments rares telles les ondes Martenots ou encore Clément Ducol aux arrangements de cordes.

On aime cette épopée cinématographique tout à la fois étourdissante et poétique, cette ode à la pulsion de vie magistralement mise en image, la sensation de hauteur et de largeur produite par un son spatial immersif de toute beauté. Chapeau les artistes.

En concert : le 20 janvier 2023 avec Léonore Mercier dans le cadre de l'Hyper Weekend Festival de Radio France.