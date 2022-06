Le Wati Watia Zorey Band plonge dans la légende d'Alain Péters

En 2016, l’album Zanz in Lanfer initiait la rencontre entre Rosemay Standley et quelques membres de Moriarty avec la rockeuse Marjolaine Karlin. Avec l'album Deliryom, attendu le 22 septembre, la belle équipe célèbre de nouveau l’âme créole du poète maudit mort en 1995 à l'âge de 43 ans. En avant-première, on découvre ce clip réalisé par Gaëtan Chataignier (Dominique A, Philippe Katerine) qui peint le portrait des marchands ambulants haranguant le chaland. Sur cette tourne et ce roulis lancinant, les voix portent la langue créole, dont la poésie, précise un communiqué, ne révèle ses mystères que par bribes, à l’auditeur non initié : "Panier su la tète ni chanté, achète lé bon marché. Pas bezouin pren à nous pou békèr d'clé, faut nous gainy nout' mangé"

"Il fallait être plusieurs pour poursuivre les dialogues entamés par Alain Peters, nous sommes six : deux chanteuses et quatre instrumentistes, pour retracer la descente d’un ange aux Enfers" : Le groupe de zorèys (métropolitains) est donc constitué avec Gérald Chevillon au saxophone basse et au fifre, Jennifer Hutt au violon, Salvador Douézy aux percussions et Chadi Chouman à la guitare slide. Harmonica blues et guimbarde s'ajoutent pour ce voyage dans l’île mais aussi vers de nouveaux horizons.

Si le Maloya fut créé par les esclaves d’origines malgache et africaine dans les plantations sucrières, avant de s’étendre à toute la population de la Réunion, les chansons d'Alain Peters ont changé à jamais la musique de l’île et sont une grande source d'inspiration pour beaucoup d'artistes actuels. "Alain, il est immortel, dixit Danyel Waro. Il a laissé beaucoup de belles choses. C’est une valeur poétique et musicale (...) quelqu’un que je respecte grandement (...) un rebelle qui ne pouvait pas s’inscrire dans la réalité. (...) Il chantait son abîme. C’était un vagabond. Il n’a pas d’âge. Je le sais mort depuis longtemps, mais il continue d’être en nous".