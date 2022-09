Le Wau Wau Collectif lance un pont cosmique entre le Sénégal et la Suède

En 2018, l’ethnomusicologue et musicien expérimental suédois Karl Jonas Winqvist débarque au Sénégal, non loin de Dakar, dans le petit village de pêcheurs Toubab Dialaw, habité principalement par les Lébous. De ses rencontres naît le Wau Wau Collectif et l’album Yaral Sa Doom (éduquer les jeunes) formé avec des musiciens sénégalais (poètes, percussionnistes, beatmakers…). Mais bien d’autres chansons de cette insolite formation étaient en attente. Mêlant rythmes ouest-africains & sons électroniques, elles voient le jour dans un deuxième disque reliant la musique à une philosophie fondamentale de ses créateurs. En voici un extrait :

Plus de vingt artistes ont contribué à ces enregistrements, retravaillés par Winqvist et l'ingénieur sénégalais Arouna Kane. Plongeant chacun dans leurs racines, ils nous invitent à traverser les frontières dans leur vaisseau très spécial peuplé de chansons d’enfants, de rythmes hip-hop, de sons électroniques, de guitare, kora, synthés, balafons... Et même du chant des grillons. L’album est dédié au regretté flûtiste Ousmane Ba, que l'on peut entendre sur les titres Nécessaire et Mariage Forcé. Sur Yay Balma, précise un communiqué, le solo de saxophone s’articule autour des riffs de la guitare xalam de Jango Diabaté. Pitchi Goubidi offre un contraste saisissant entre la kora jouée comme une harpe et les paroles graveleuses de Gilbert Badji . L’omnichord de Winqvist est au premier plan de Yonou Natangue, une jam dans l’esprit du premier album qui encourage l’éducation des jeunes pour faire face aux problèmes sociaux du Sénégal contemporain.

La magie opère sur ce Mariage concocté avec beaucoup d'amour et d'authenticité.