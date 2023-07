Lefto Early Bird : "J’ai rencontré l’éthio-jazz grâce aux samples"

DJ, producteur, programmateur, animateur radio… Depuis ses débuts au micro de Studio Brussel il y a une vingtaine d’années, le Belge Lefto n’a cessé de multiplier les casquettes de curateur jusqu’à s’affirmer comme un digger parmi les plus confirmés dans le sillage de son ami et mentor Gilles Peterson. Rien d’étonnant, dès lors, de le retrouver à Sète chaque année derrière les platines du Worldwide Festival où il cuisine ses dernières trouvailles dans des mixes imparables. Aujourd’hui, il inaugure sur le label Heavenly Sweetness une nouvelle série pour redécouvrir les trésors de l’âge d’or de la musique éthiopienne avec un mix où se croisent Mulatu Astatke, Mahmoud Ahmed, ou encore Alemayehu Eshete.

Vous dévoilez aujourd’hui le premier mix d’une nouvelle série basée sur l’immense catalogue Ethiopiques. Quelle est la genèse de cette collaboration ?

Tout vient d’une visite chez Heavenly Sweetness, une rencontre où j’ai pu découvrir le catalogue que ce label distribue avec Buda Musique, et dont j’avais déjà quelques originaux à la maison. Le patron du label Franck Descollonges m’a fait cette proposition d’enregistrer une sélection personnelle pour en faire un mix. Cela va d’ailleurs un peu plus loin qu’un mix, car j'incorpore aussi des extraits documentaires sur la musique éthiopienne, et qui offrent une atmosphère particulière. Quand je le réécoute maintenant, je trouve que ce mix aurait d’ailleurs pu avoir été fait à cette époque.

Je viens du monde des mixtapes, je suis un DJ qui au début faisait des cassettes avec des intros sur 4 ou 8 pistes. Et j’aime offrir cette touche d’information supplémentaire, via des morceaux enregistrés depuis la TV ou depuis YouTube. Quand j’étais plus jeune, je me souviens que j’enregistrais l’émission Yo! MTV Raps sur une cassette avant d’en faire des copies et les partager avec mes potes. J’ai toujours fait ça, aussi loin que je m’en souvienne.

Comment avez-vous rencontré pour la première fois le répertoire éthio-jazz ?

Ma base à la maison, c’est le jazz, c’est le new beat, et c’est le rap. Et j’ai donc aussi rencontré l’éthio-jazz grâce aux samples. Étant moi-même producteur de rap à l’époque, je recherchais beaucoup de samples dans les musiques africaines et moyen-orientales, et j’ai fini par tomber sur le catalogue Ethiopiques. Il y a dans cette musique de fabuleux samples à utiliser pour faire des tubes rap monstrueux, surtout à l’époque où les samples étaient davantage présents qu’aujourd’hui.

C’est aussi un ensemble de musiques qui a failli ne pas parvenir jusqu’à nous…

Il y a eu une époque où il était même interdit d’enregistrer la musique éthiopienne, mais l’empereur a finalement décidé que c’était possible si c’était de la musique patriotique. Il y a eu alors ce décret qui a permis à tout le monde d’enregistrer, et ça a donné cette musique éthiopienne plus ou moins basée sur ce que les gens écoutaient à l’époque, c’est-à-dire le jazz et le funk et qu’ils ont un peu tourné à leur manière. C’est comme cela que Alemayehu Eshete, Mulatu Astakte, ou Hailu Mergia ont pu sortir toute cette belle musique. Il faut rendre aussi crédit au Français Francis Falceto d’avoir eu la bienveillance de faire connaître cette musique, très riche en histoire aussi, même s’il a pu être critiqué à une certaine période à cause de ses contrats d’édition. Mais sans lui, tous ces artistes ne tourneraient peut-être pas aujourd’hui.

Vous êtes également un compagnon de route fidèle du Worldwide… Ce festival est-il aussi une affaire de famille ?

Oui, c’est tout le but aussi d’ailleurs. Lorsque je suis arrivé la première année ici, je me suis senti tout de suite bien accueilli, je trouvais qu’il y avait une vibe bonne enfant et familiale. Je pense que lorsqu’il y a un tel déclic, il y a une sorte de contrat tacite qui s’installe et tu peux alors revenir. L’engagement, le partage d’une vision commune du Worldwide permet ça. Moi par exemple, les premières années, je réalisais à chaque fois un mini-docu vidéo parce que je voulais que les gens puissent voir tout ça. Et je pense qu’aujourd’hui, toute la communauté belge qui est là, c’est aussi un peu grâce à ça. C’est vrai qu’on a envie de faire quelque chose en retour sur ce festival, et pas seulement jouer. On a juste envie que ça se sache que ce festival est vraiment cool et qu’il vaut vraiment la peine.

Certains des meilleurs djs du monde sont passés derrière les platines du festival… Pourquoi le Worldwide est-il un endroit si magique pour mixer ?

Je pense que la première raison, c’est la force de Gilles qui connaît évidemment son milieu comme personne. C’est une figure de la BBC et tous les grands djs, d’une certaine génération, sont passés par son studio. La seconde raison, c’est l’endroit idyllique qu’est le Théâtre de la Mer qui donne sur la Méditerranée, avec un son qui est installé par des djs pour les djs. C’est la crème de la crème en termes de soundsystem pour un public qui est aussi très ouvert, qui a faim d’entendre des nouvelles sonorités, ou qui a juste envie de danser sur des rythmes différents et de s’amuser tout simplement. C’est ce tout-en-un qui permet cette magie, sans oublier l’équipe Freshly Cut (nda : les organisateurs français du festival) qui est très établie dans ce milieu et qui sont eux-mêmes des djs. Beaucoup de djs restent aussi plus d’une journée ici. Ils se retrouvent ensuite en off, autour de la plage pour discuter ou manger ensemble. Ça crée une sorte d’ambiance de vacances entre djs et c’est cette communion qui rend ça aussi magique.

Qu’avez-vous dans votre casque actuellement, quels sont vos coups de cœur du moment ?

Ça va dans tous les sens. Si on parle de jazz, je pense à Knoel Scott qui joue dans le Sun Ra Arkestra et qui sortira un album très bientôt. Côté rap, je pense aussi à Lil Yardie même si c’est aussi aux frontières de plein de choses, chanté et électronique à la fois. Il y a aussi le très beau projet du rappeur KayCyy, entièrement produit par Gesaffelstein, qui n’est pas trop EDM et qui est vraiment parfait. En musique électronique, il y a beaucoup trop de choses (rires) ! J’aime beaucoup en ce moment l’ambient, avec certains producteurs belges qui font de très belles musiques instrumentales comme Maxime Denuc ou Roméo Poirier et Jan Jelinek. Il y a vraiment beaucoup de choses à écouter, c’est parfois même à s’y perdre mais c’est pour ça que c’est toujours important d’avoir des gens qui jouent la fonction de filtres, comme à la radio, pour permettre aux gens de naviguer à travers ça.

