Leïla Olivesi, lauréate du Prix Django Reinhardt de l'Académie du Jazz

L'Académie du Jazz , présidée (depuis 2003) par François Lacharme, est constituée d'un collège d'une soixantaine de membres, journalistes, membres de la programmation des festivals ou l'enseignement musical, écrivains, photographes, musicologues ... Au cours de la soirée parisienne organisée le 12 mars 2023 au Pan Piper en présence de personnalités de la musique et du monde du spectacle, elle a décerné ses prix pour l’année écoulée. La cheffe d'orchestre, pianiste et compositrice franco-mauritanienne Leïla Olivesi a reçu le prix Django-Reinhardt qui récompense une, un des artistes de jazz français qui s’est singularisé en 2022. Les autres finalistes pour ce prix étant Laurent Bardainne et Laurent Coulondre. C'est la sixième femme à recevoir cette récompense en près de 70 ans d’existence de l'Académie. Son dernier album Astral est l’histoire d’une rencontre entre sa musique et les poèmes de la poétesse contemporaine Lucie Taïeb :

Pour le Grand Prix de l'Académie du Jazz (meilleur disque de l’année) étaient en liste Enrico Rava et Fred Hersch avec l'album The Song Is You, Micah Thomas Piano Solo et ce sont Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride & Brian Blade qui remporte le prix pour LongGone :

Le Prix du Disque Français (meilleur disque enregistré par un musicien français) est décerné au contrebassiste et compositeur Stéphane Kerecki pour Out Of The Silence . Les autres finalistes étant Laurent Bardainne & Tigre D’eau Douce pour Hymne Au Soleil et Biréli Lagrène pour Solo Suites.

Le Prix Evidence (Album découverte de l’année) est attribué à Louis Matute son disque Our Folklore .

Le Prix du Musicien Européen (récompensé pour son œuvre ou son actualité récente) est attribué à Nils Wogram .

Le Prix du Meilleur Inédit est décerné à Mal Waldron pour Searching In Grenoble : The 1978 Solo Piano Concert.

Le Prix du Jazz Classique est décerné à Dany et Didier Doriz / Michel et César Pastre pour Fathers & Sons – The Lionel Hampton / Illinois Jacquet Ceremony, leur hommage savoureux aux monstres sacrés du jazz précités.

Le Prix du Jazz Vocal est décerné à Samara Joy pour Linger Awhile .

Le Prix Soul est attribué à Dedicated Men Of Zion pour The Devil Don’t Like It (Bible & Tire).

Le Prix Blues est attribué à Diunna Greenleaf pour Ain’t Playin’ .

Le Prix du Livre Jazz est attribué à Steven Jezo-Vannier pour son hommage à Ma Rainey, La Mère du Blues (Le Mot et Le Reste)

