Les années Montreux de Dr. John

Il était l'incarnation de la créativité débridée et de la richesse du patrimoine musical de La Nouvelle-Orléans. Malcolm John Rebennack dit Dr. John a créé une oeuvre aussi personnelle que visionnaire en mêlant les pulsations vaudous de sa Nouvelle-Orléans natale au zydeco, au blues, au jazz, au boogie woogie, au rock psychédélique ou au funk. Avec sa voix rauque typique, The Night Tripper chantait en anglais ou en créole, il a été l'âme extravagante de Crescent City jusqu'à sa disparition il y a quatre ans.

Après avoir célébré le pianiste jamaïcain Monty Alexander, le Montreux Jazz Festival ouvre de nouveau ses archives pour le dixième volet de sa série The Montreux Years réunissant les meilleurs performances live du pianiste et chanteur de NOLA enregistrées entre 1986 et 2012.

Après la sortie l'an dernier de son album posthume Things Happen That Way, la compilation Dr John: The Montreux Years est une nouvelle occasion de rappeler le génie du sorcier des bayous. Un voyage dans le temps sur des airs de piano boogie en 14 titres emblématiques allant de Professor Longhair Boogie, à Right Place, Wrong Time en passant par Going Back to New Orleans, Makin’ Whoopee, You Ain’t Such a Much ou encore cette version live de Stack-a-Lee datant de 1986. Dr John avait fait de cette chanson folk américaine, enregistrée à l'origine en 1923 par Fred Waring's Pennsylvanians, un des singles de son cinquième album Dr. John's Gumbo sorti en 1972.