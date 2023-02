Les années Montreux de Paco de Lucía

Considéré comme le plus universel des artistes flamenco, l'artiste andalou a tout au long de sa vie fait évoluer la guitare flamenca et a modernisé le flamenco traditionnel en l'associant au jazz ou à la musique classique tout en puisant son inspiration dans divers horizons musicaux. « Quoique je fasse, mon son sera toujours flamenco. Ce qui me donne la force et motive mon jeu, c'est précisément le fait que je suis un joueur de flamenco » expliquait le musicien et chanteur originaire d'Algésiras. Paco De Lucía a été célébré comme l'un des plus grands guitaristes pour son jeu rapide et fluide et sa façon unique d'innover en ajoutant des accords abstraits et des tonalités de gamme à ses compositions aux influences jazz.

Tout au long de sa carrière, Francisco Sánchez Gomez, de son vrai nom, a présenté ses innombrables projets sur scène au Montreux Jazz Festival jusqu'à en devenir l'un des musiciens les plus emblématiques. Après Nina Simone, Etta James, Marianne Faithfull, Muddy Waters, John McLaughlin, Chick Corea et Monty Alexander, le festival suisse rend hommage à Paco De Lucía en exhumant une collection de performances live issues de huit concerts donnés entre 1984 et 2012 dont cette version de Buana Buana King Kong enregistrée en sextet en 1984.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Parmi ces enregistrements historiques, les fans du musicien pourront aussi découvrir des versions live de titres qui ont marqué sa carrière comme La Barrosa, tiré de l'album culte Siroco de 1987 mais aussi Vámonos, Solo Quiero, El Tesorillo, Alta Mar, Zyryab ou Variaciones de Minera. « De nombreux superlatifs ont été écrits sur Paco de Lucía et ils sont tous vrais. Paco n'était pas seulement un génie de la guitare, mais aussi un être humain exceptionnel. Il ne lisait pas la musique mais je n'ai jamais rencontré un musicien avec une oreille aussi impeccable. En outre, sa soif de connaissances et d'expériences musicales plus profondes lui a permis d'élargir les traditions musicales de la musique flamenco. En presque tous les guitaristes flamenco d'aujourd'hui, vous entendrez l'influence de Paco » confie son ami et complice John McLaughlin dans le livret de l'album attendu le 24 février.