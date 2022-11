Les "Arômes Complexes" de François Poitou & Pumpkin

Après Funambule et Le Sec et la Lune qui mêlait jazz et musique de chambre, François Poitou, compagnon de musique de Paris Combo, Charlélie Couture, Misja Fitzgerald, Federico Casagrande ou encore Emel Mathlouthi (qu’il avait invitée sur son deuxième album), se lance dans une aventure singulière initiée pendant la pandémie du Covid. Entouré du saxophoniste Maxime Berton, du trompettiste Olivier Laisney et du batteur Stéphane Adsuar, il invite Cécile Unia aka Pumpkin, figure de la scène rap française depuis la fin des années 2000. Les textes écrits à partir de titres qu'il a choisi, abordent les thèmes de l'enfermement, de la complexité des rapports sociaux, de l’introspection ou encore du lâcher-prise. Entre « Coquillages et crustacés, on est mieux à la plage que dans l'bus, tassés ». « À deux doigts de péter un câble, j'mets les deux pieds dans l'sable (...) loin de la foule et de ses démons » :

Très inspirée par MC Solaar, Pumpkin navigue habituellement entre rap et spoken word, boom bap et electro pour décrire notre époque avec des rimes soignées et un verbe acerbe. Outre son duo avec son compagnon Vin’S da Cuero, co-fondateur avec elle du label Mentalow Music, Pumpkin s'est aussi illustrée auprès du cornettiste, saxhorniste et multivocaliste Médéric Collignon, de DJ Vadim, Guts, Gaël Faye, China Moses ou encore Sly Johnson. Ici, ces punchlines chirurgicales bien senties et ironiques viennent s'imbriquer « comme des solos au même titre que ceux de

la trompette et du saxophone », précise le contrebassiste.

« J’aime les challenges qui me sortent de ma zone de confort. Je me suis reconnue dans l’exigence de François Poitou et des autres membres du quartet », dixit Pumkin.

En concert au Studio de l'Ermitage Jeudi 1er décembre 2022 à 21h