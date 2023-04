Les ballades soulful contemporaines de Tuzeint

Extra Soul Perception est une plateforme de collaboration et de musique communautaire qui a vu le jour en 2019 lorsque huit artistes du Kenya, d'Ouganda et du Royaume-Uni ont passé une semaine à Nairobi à explorer de nouvelles tangentes dans la musique soul. Après plusieurs productions collectives, ESP s'évade dans le nord-est du Mexique, à Monterrey, en signant le chanteur, musicien et producteur Tuzeint avec l'aide du label local Worldwide Records, dirigé par Toy Selectah, DJ et pionnier du rap mexicain avec le groupe Control Machete.

Le trentenaire Enrique Toussaint, de son vrai nom, présente, le 21 avril, l'album Raixes, une élégante collection de ballades langoureuses mêlant savamment dans un large spectre sonore les instruments du folklore mexicain comme le jarocho et le leona, les orchestrations jazz, les sonorités flamenco et groove, les rythmes R&B et les productions électroniques. Avec cette approche latino-américaine futuriste de la composition, Tuzeint développe une soul psychédélique chantée dans sa langue maternelle.

Un melting-pot sonore contemplatif en forme d'ode moderne à ses racines, sur lequel l'artiste évoque avec sensibilité ses vulnérabilités, son identité d'artiste, de fils et de partenaire, la féminité ou la mortalité. Une œuvre ambitieuse et enchanteresse. « Un son unique, ça faisait longtemps que quelque chose ne m'avait pas donné la chair de poule comme le son de Tuzeint. Un son organique proposant un latino-américanisme futuriste qui évoque les sensations sonores classiques des époques révolues en haute définition » déclare le producteur Toy Selectah.