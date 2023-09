La belle rentrée de Laurent Garnier

Laurent Garnier va mieux. Quatre mois ont passé depuis la sortie de son dernier album 33 Tours Et Puis S’en Vont, un disque où l’infatigable dj français décalquait sous la forme d’une symbiose techno les milles et une nuits qu’il a passées durant des décennies derrière les platines. Avec cette sortie rare, l’électronicien prévenait également ses fans de sa mise en retrait progressive côté scène, annulant tous ses concerts "pour raisons de santé", même s’il exprimait toujours son besoin viscéral de continuer à pouvoir partager la musique qu’il aime "coûte que coûte".

En cette rentrée, Laurent Garnier revient pourtant déjà en haut de l'affiche avec la mise en ligne via Arte.tv du magistral documentaire Off The Record. Un film passionnant, signé Gabin Rivoire, et qui retrace son épopée (le mot n’est pas trop fort) au fil de ces années où émergèrent et s’imposèrent parfois dans la douleur les musiques électroniques. Avec force images d’archives inédites et d’interviews des plus grands noms du genre, on y découvre ainsi à quel point le Français, de l’Hacienda jusqu’au Rex Club, fut un acteur majeur sur scène et en dehors de cette aventure mondiale aussi humaine que musicale.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Alors qu’il a lancé en parallèle une nouvelle émission de radio il y a quelques semaines, le prolifique fondateur du label F-Com dévoile encore aujourd’hui 33.T.E.P.S.V Remixes, une dizaine de relectures des compositions de son dernier disque. Amis, complices, et jeunes protégés ont ainsi été appelés par le DJ pour revisiter Reviens La Nuit (Works Of Intent), Liebe Grüße Aus Cucuron (Rocco Rodamaal), On the REcorD (où surgit un spectral Rodolphe Burger), ou encore Saturn Drive Triplex où la voix sépulcrale du regretté Alan Vega cède la place pour l'occasion à la transe rock des Limiñanas. Welcome back.