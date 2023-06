Les Breeders fêtent les 30 ans de "Last Splash" avec un inédit

C’est un emblème du rock alternatif qui fête ses 30 ans cette année. Album phare de la décennie 90, Last Splash fut bel et bien le disque manifeste et le premier véritable coup d’éclat des quatre de The Breeders . Le groupe de Boston, mené par Kim Deal et sa sœur Kelley, frappait ainsi les esprits en cet été 93 avec un second album propulsé notamment par l’inoxydable Cannonball et sa ligne de basse on ne peut plus obsédante. En guerre ouverte avec Black Francis (aka Frank Black), Kim Deal venait alors de quitter Pixies et offrit dans la foulée de ce split une suite majeure au premier disque de sa propre formation, l’embryonnaire Pod sorti trois ans auparavant mais qui n’avait connu alors qu’un modeste succès d’estime.

C’est donc avec un anniversaire digne de nom que les Breeders entendent célébrer en septembre prochain la réédition luxueuse de Last Splash. Un disque remastérisé sur la base des bandes analogiques originales que l’on croyait pourtant perdues, et qui s’offre au passage l’addition de deux titres inédits issus des sessions d’enregistrement d’époque. Co-écrite par Kim Deal et Black Francis, Go Man Go se dévoile d’ores et déjà sous la forme d'un clip nostalgique, un rock nerveux empli de guitares fumantes et des voix toujours aussi indomptables des sœurs Deal. N’oubliez pas de monter le son.

"Last Splash (30th Anniversary Edition)" est attendu le 22 septembre prochain via le label 4AD.