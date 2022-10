Les brisures soul de Pip Millett

Combien d’œuvres de haute volée ont pu être écrites sous le joug d’une peine de cœur ? Hier comme aujourd’hui, la brutalité des sentiments s’impose comme un moteur d’inspiration profond pour des artistes de tous horizons. La jeune chanteuse anglaise Pip Millett n’échappe pas à cette règle, alors qu’elle publie cette semaine un premier album forgé dans le creuset de ses expériences les plus personnelles.

Cette native de Manchester peut ainsi aujourd’hui mesurer le chemin parcouru depuis qu’elle s’est révélée au monde il y a trois ans avec Make Me Cry, un premier single propulsé par la plateforme Colors et qui a mis en lumière son timbre magnétique. Depuis lors, Pip Millett a puisé dans ses premières blessures amoureuses et sa rencontre avec l’âge adulte pour tisser une composition féminine et inspirée.

Navigant entre les canons de la soul-music la plus classique et un R&B aux parfums adolescents, la vingtenaire mise avec brio tout au fil de son nouveau disque sur son principal atout, une voix nonchalante et délicieusement éraillée qui évoque aussi bien Jorja Smith que Yaya Bey. Cette faculté à embrasser toutes les nuances du genre permet ainsi à la chanteuse de peaufiner un groove tendre et feutré (All Good, Happy No More, This Stage) autant que de s'emparer des rythmes pop les plus actuels (Ride With Me, Slow, Smoking) où elle s'amuse parfois jusqu'au falsetto.

Il y a pourtant aussi beaucoup de force sur cet Everything Is Better, I'll Let You Know, un premier album où la jeune Anglaise dévoile en filigrane une puissance en devenir. De l’indomptable My Way et ses effluves jazz aux riffs évocateurs d’un I Know, Pip Millett semble ainsi sur ce disque brouiller les pistes d’une soul personnelle à laquelle elle se mesure finalement sur Only Love¸ dénouement minimaliste et pourtant magistral en forme de véritable miroir de l'âme.