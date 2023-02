Les "Chansons pour Lula" inédites de Serge Rezvani

Jeanne Moreau l'a interprété dans les années 60 (Le Tourbillon de la Vie, La vie de cocagne, J'ai la Mémoire qui Flanche etc.), ainsi qu'Anna Karina dans le film Pierrot le Fou . Très sollicité par les réalisateurs de cinéma, Serge Rezvani alias Boris Bassiak, a décliné les propositions, ne se sentant pas appartenir «à ce monde-là». Il fêtera ses 95 ans en mars prochain, la veille de la sortie de l'album Chansons pour Lula. Lula, c'est Danièle Rezvani, qui a partagé la vie, l’œuvre, la création du peintre, poète, écrivain, romancier, dramaturge, auteur-compositeur jusqu'à ce qu'elle décède en 2004. Installés ensemble dans le sud de la France, à la Garde Freinet, à l'abri de la frénésie du monde, lui, tenait un journal chanté, «des chansons légères comme des ailes de papillon» pour séduire ou amuser sa compagne, conscient de partager avec elle une complicité inégalable et une incroyable histoire d'amour. «J’ai vécu cinquante années extraordinaires auprès d’une femme, Lula, qui hypnotisait par sa beauté, s’exprimait par ses mots et sa peinture, bref, me fascinait», disait-il pour L'OBS en octobre 2022. Dominique A a choisi trois chansons parmi lesquelles, Au Bord du Long Fleuve Tranquille, peut-être la préférée de Serge Rezvani :

«Il a été le témoin privilégié et "sans filtre" d’une époque où Truffaut, Godard, Jeanne Moreau, Anna Karina et d’autres se retrouvaient chez lui en toute simplicité», précise la productrice Françoise Canetti, fille du découvreur de talent Jacques Canetti qui propulsa les carrières de Brassens, Brel, Vian, Aznavour, Higelin, Brigitte Fontaine, Anne Sylvestre et tant d'autres. Cette dernière a mis deux ans à réaliser cet album sensible et d'une sensibilité remarquable. Au Studio Pigalle, elle a réuni Dominique A, Philippe Katerine, Leopoldine HH, Vincent Dedienne, Cali pour chanter ces inédits arrangés par Gérard Daguerre, Olivier Marguerit et François Rauberen, ajoutant deux chansons interprétées par Jeanne Moreau. « Parce que chacune d’entre elles est un petit conte philosophique qui fait réfléchir », cet album est un petit bijou qui pourrait devenir votre journal de chevet.

On peut lire aussi deux des autobiographiques de Serge Rezvani dans lesquelles il glorifie Lula : Les Années lumières (1967) et Les Années Lula (1968)