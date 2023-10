Les délices poétiques des pianos d’Edouard Ferlet

Après avoir déconstruit les partitions de Bach en solo, être allé à la rencontre d'autrui avec l'album Altérité, avoir dialogué avec la claveciniste Violaine Cochard, Edouard Ferlet se retrouve face au dispositif qu'il développe depuis 2015, dans lequel il engage une conversation entre son jeu organique sur piano droit et un piano mécanique piloté par une machine.

Pour entrer dans le vif du sujet, il s'agit comme précédemment , d'un piano Silent (instrument acoustique muni d’un système permettant de jouer sans produire de son), un contrôleur midi, le logiciel Ableton et un système de piano automatique Dysklavier. On écoute Excess, un extrait du disque Pianoïd² attendu le 3 novembre sur le label Melisse. Entre le défi des rythmes complexes, de la virtuosité et des parties improvisées, le pianiste choisit de mettre en avant une mélodie limpide porté par 3, 4 accords :

.Riche d'un bagage culturel venant du jazz, et notamment en trio avec le contrebassiste Jean-Philippe Viret et le batteur Antoine Banville, puis le batteur Fabrice Moreau, Edouard Ferlet se déleste cependant des contraintes de l'harmonie et fait confiance à la mécanique du piano. Inspiré aussi par d’autres disciplines, il fait passer sa musique par le corps afin de faire naître un son organique, certes aux possibilités décuplées grâce aux modes de jeu de la machine, mais toujours dans une simplicité radieuse.

Pianoïd.2 nous balade entre musique contemporaine, groove, jazz et pop. “L’homme a créé des robots pour reproduire son geste. Avec Pianoïd, j’utilise la phrase robotique pour faire éclore le poétique, et aller vers l’inimaginable et l'injouable. J’utilise aussi l’instabilité du robot causée par le poids de la mécanique, sa latence, ses changements de dynamiques et de vitesses, toutes les réactions inattendues du piano Disklavier. La machine prend vie et me surprend. La musique devient alors un dialogue organique.”

En concert le 14 janvier 2024 au Café de la Danse à Paris

