Les démons poétiques de Björk

Björk, encore et toujours. La chanteuse islandaise, plus mutante que jamais, démarre sa tournée européenne en continuant de filer son dixième album Fossora au travers de clips redoutables. Habituée à frapper les esprits de ses créations numériques impressionnantes (notamment au fil d’une rave surnaturelle ou encore récemment sur les pentes de ses volcans maternels ), cette artiste totale offre ainsi aujourd’hui à son morceau Victimhood une nouvelle vidéo d’animation on ne peut plus habitée.

Acquise (comme d'autres ) aux postulats de la psychologie analytique jungienne, Björk avait composé ce titre parmi les plus sombres de Fossora en puisant dans son histoire personnelle, y exprimant les processus de victimisation auxquels chacun peut, et doit, parfois se confronter au cours de son existence. Réalisé par Gabríela Friðriksdóttir et Pierre-Alain Giraud, ce nouveau clip ténébreux plonge ainsi dans les tréfonds de l’âme pour dépeindre, au gré d'un univers enfantin et chimérique, des ombres et des démons aussi inquiétants que poétiques. Saisissant.