Les distorsions anatoliennes de Lalalar sur "Avucunu Yalıyor"

Des riffs de guitare metal, une basse funk industrielle et des vagues irrésistibles de sonorités électroniques ténébreuses ; c'est avec ce cocktail psychédélique de punk-disco arabesque que les activistes de Lalalar se sont imposé comme l'un des groupes les plus créatifs de la turbulente scène underground d'Istanbul. S'ils perpétuent savamment leur héritage musical anatolien, Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek et Kaan Düzarat ne se contentent pas de productions rétros mais proposent au contraire une musique aussi créatrice que rebelle dans la Turquie du président Erdoğan.

Après plusieurs singles, le trio rock sortait l'an dernier son premier album Bi Cinnete Bakar, une chronique acerbe de la société turque et de sa politique usant de textes métaphoriques aussi sarcastiques que militants. Un manifeste sonore et politique radical que Lalalar réinvente sur son deuxième album En Kötü Iyi Olur, attendu le 8 septembre sur Les Disques Bongo Joe.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"Les paroles de l'album parlent de politique, elles évoquent la rébellion, les relations exagérées, les personnalités narcissiques et les triangles amoureux", explique Ali Güçlü Şimşek à propos de ce deuxième long-format En Kötü Iyi Olur, qui peut se traduire par le dicton "au pire, ce sera bien". Un fatalisme mêlé d'espoir face aux interminables luttes épuisantes qui se fait entendre dans les paroles d'ouverture de l'album sur le titre Avucunu Yaliyor, un aphorisme pour vouloir devenir riche, mais ne pas en avoir la possibilité. Il y a deux mois, le groupe dévoilait Hem Evimsin Hem Cehennemim, un premier extrait taillé pour le dancefloor en forme de réflexion sur la difficulté des relations intenses.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

À réécouter : Lalalar, le rock ténébreux d’Istanbul Spéciales FIP Écouter plus tard Lecture écouter 31 min