Les doutes poétiques de Palatine

Après le titre Château lointaine , le quintet Palatine poursuit son voyage impressionniste avec La Sentinelle Amadouée. Entre atmosphère nébuleuse et ambiance musicale à la Gainsbarre, on est de nouveau happé par le charme enveloppant de la chanson qui met en scène la question de la notoriété. Accompagnée par un très beau clip animé et réalisé par le chanteur, auteur et dessinateur-graphiste du groupe Vincent Ehrhart Devay (ex de l’école des Gobelins), cette ballade évanescente qui convoque quelques silhouettes reconnaissables est un pur délice.

Le personnage révèle les doutes et questionnements inhérents à la création artistique. « Le succès n'est que l'expression d'une vaste hallucination collective" disait Aznavour mais rares sont les artistes imperméables à la validation et qui ne doutent pas de la route à suivre. Le geste semble sûr mais la main tremble toujours un peu à l'heure de partager ce qui nous a pris tant de temps à créer et comme les autres, nous espérons toujours que cette fois-ci La Sentinelle sera amadouée ! », dixit Vincent Ehrhart Devay.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Depuis leur premier EP, Bâton rouge , en 2016 suivi de l’album Grand Paon de Nuit en 2018 et de l’EP Talismanie, Vincent Ehrhart-Devay (guitare, autoharpe et chant), Jean-Baptiste Soulard (guitare et chœurs) Adrien Deygas (contrebassiste et basse) et Toma Milteau (batterie) revendiquent les influences de Nick Cave, Jason Molina ou encore PJ Harvey. Cette fois beaucoup en français et peu en anglais, du haut de leur planète d'un autre temps, leurs envolées musicales nous content les histoires troublantes au spleen indéfinissable et pourtant joyeux de leur album Phantomaton.