"Les Égarés", l'union céleste de Sissoko, Segal, Parisien et Peirani

Si l’on connait bien les binômes Ballaké Sissoko (kora) et Vincent Segal (violoncelle) d’un côté, Vincent Peirani (accordéon) et Émile Parisien (saxophone) de l’autre, l’histoire du quartet commence en 2021 au festival des Nuits de Fourvière à Lyon où le violoncelliste et compositeur réunit pour la première fois ses complices à fortes personnalités pour un concert unique. D'une évidence flagrante, la rencontre ne pouvait que se poursuivre. Et c'est le label Nø Førmat! qui grave leur enivrante voltige acoustique au dessus des continents. On écoute leur version de Banja, « une mélodie traditionnelle mandingue, que l'on joue jusqu'à l'aube », précise Ballake Sissoko :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Lorsque ces "égarés" se rejoignent c’est pour s’imprégner les uns des autres et semer quelques graines magiques faisant surgir un tronc commun entre musiques traditionnelles, jazz, musique contemporaine ou d'avant-garde. Ici, pas d'ego superflu, pas de compromis non plus, mais un idéal de concorde. Ensemble, ils remontent à l’essence de la mélodie, la contourne, la déplace tout en regardant vers l’infini. Le violoncelliste souhaitait enregistrer à Bamako dans l'antre de son ami Ballaké mais c'est à Gap qu'ils ont expérimenté leur création.

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

«Je n’ai jamais enregistré un disque dans une telle atmosphère, souligne Vincent Peirani. Aucun de nous n’a été dans la “perf”, si bien que la musique raconte beaucoup de choses sans jamais se la raconter. Aucun d’entre nous ne détenait la vérité : nous la trouvions ensemble. »

Dans une écoute confiante et apaisante, on aime ce vagabondage éclairé, la douceur qui s'en dégage, les improvisations fulgurantes et la très belle pochette de Benjamin Flao. « On marche sans savoir où l’on va, en se laissant aller au plaisir d’être paumé » dixit Vincent Segal.

En concert au Trianon à Paris le 26 avril