Les étoiles scintillantes de Chancha Via Circuito

Acteur majeur des fameuses soirées cumbia numériques du Zizek Club de Buenos Aires, Pedro Canale fait figure de pionnier de la scène électronique sud-américaine avec ses compositions organiques célébrant les folklores et la nature du continent. En 2006 l'artiste fonde son projet Chancha Via Circuito ciselant ses paysages sonores instrumentaux luxuriants devenus une véritable source d'inspiration pour une génération de producteurs comme Nicola Cruz, El Búho, Dengue Dengue Dengue ou King Coya. A ses grooves tropicaux empreints de spiritualité, Pedro Canale ajoute souvent la puissance vocale d'invités remarquables comme sur son nouvel album La Estrella sur lequel on retrouve le fantasque producteur colombien Eblis Alvarez, génial dynamiteur de la cumbia actuelle avec son groupe Meridian Brothers.

Sur Cometa, Chancha Via Circuito est rejoint par le duo argentin Femina, composé des sœurs Clara et Sofia Trucco dont les harmonies vocales célestes planent sur les percussions étouffantes et les épures électroniques. Ce nouveau voyage onirique attendu le 11 novembre chez Wonderwheel Recordings voit aussi la contribution de la chanteuse canadienne d'origine afro colombienne Lido Pimienta, du duo vocal de Bogota Las Añez, du colombien Manu Ranks et de l'artiste portoricaine María José Montijo.

