Les fantômes captivants de PJ Harvey

L’attente fut longue, mais elle se couvre désormais de sérieuses promesses. Sept années ont ainsi passé depuis la sortie de The Hope Six Demolition Project, le magnifique neuvième album de Polly Jean Harvey. Un temps au cours duquel la rockeuse britannique n’a rien laissé filtrer sur la suite de ses aventures en studio, alors que les disques de cette chanteuse sont toujours de véritables expérimentations et ne voient le jour que lorsque son instinct alternatif leur a offert toute la maturité nécessaire.

PJ Harvey, pourtant, n’a cessé de multiplier les side-projects et les plans B ces dernières années, publiant un documentaire, des bandes-originales, et des collaborations multiples dont celle, magnifique , avec John Parish, producteur chevronné et atout de studio de la chanteuse depuis la fin des années 80. Le mois dernier, elle annonçait enfin la suite avec la sortie attendue le mois prochain de I Inside The Old Year Dying, un disque concocté avec ses complices de toujours, Parish bien sûr, mais aussi son talentueux compatriote Mark Ellis aka Flood.

Après un premier extrait crépusculaire dévoilé au mois d’avril dernier, la rockeuse vient de mettre en ligne cette semaine le clip éponyme de son nouvel album, un nouveau prélude en forme de folk spectral. Avec ses accents parfois yorkiens, cette ballade plonge ainsi la voix de PJ Harvey dans un éther mélancolique de toute beauté, une fugue existentielle où se croisent des fantômes captivants. Vivement la suite.