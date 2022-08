"Les Fantômes", le chant mystique et libérateur de Kolinga

Au début un duo, Kolinga s'est transformé en sextet proposant une ode à la créolité, à la richesse culturelle et musicale des métissages. Dans son nouvel album, Legacy, Rébecca M’Boungou nous conte son histoire, ses héritages familiaux, personnels et spirituels dans un discours musical sophistiqué qu'elle a écrit puis arrangé avec le multi-instrumentiste Jérôme Martineau-Ricotti avant de le proposer à ses talentueux musiciens. Un voyage intime et festif où l'on croise la soul, le jazz, le hip hop, la musique populaire congolaise, la musique folk ou le rock. Après avoir revisité les soukous qui ont bercé son enfance sur Mateya Disko, Rébecca M’Boungo dévoile le titre Les Fantômes, une incantation mystique accompagnée par une vidéo magnifique qu'elle a coréalisé et Mathias Bracho Lapeyre.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

A propos de ce nouveau titre l'artiste déclare « Les Fantômes est un titre envoûtant, mystérieux et lancinant qui évoque en nous des choses cachées, que nous ne voulons pas voir. Ici les fantômes sont à la fois ceux de notre propre histoire, nos ombres, nos mauvais schémas, nos non-dits, tout comme ceux que la grande Histoire nous a cachés. Cette chanson est un appel à conjurer le sort, à les reconnaître pour s’en libérer, à mettre enfin la lumière et la conscience sur ces recoins sombres, pour reprendre le pouvoir sur sa vie ».

Publicité

Après la sortie d'un premier album Earthquake en 2017 et le succès de sa collaboration avec Gaël Faye sur l'hymne à la liberté, Kongo, le duo Kolinga est devenu un groupe laissant de côté le séquençage électronique pour partager sa poésie humaniste dans un discours musical acoustique et multiculturel au groove aussi raffiné que puissant. Un virage musical que Rébecca M'Boungou et Arnaud Estor ont dévoilé sur scène l'an dernier dans des shows irrésistibles entourés par les musiciens Jérôme Martineau-Ricotti, Nico Martin, Jérémie Poirier-Quinot et Vianney Desplantes.

Kolinga est en concert le 13 octobre au Nancy Jazz Pulsations.