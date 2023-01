Les Français Kids Return nominés aux Music Moves Europe Talent Awards

Passionnés de cinéma, le duo Kids Return emprunte son nom au film de Takeshi Kitano, sorti en 1996 et mis en lumière par une B.O. de Joe Hisaichi. Tout comme dans le long-métrage mettant en scène deux copains confrontés à des choix de vies différents au passage à la vie adulte, Adrien Rozé et Clément Savoye sont inséparables depuis l’enfance. Fondé après leur précédent groupe Teeers, leur groupe mêle les ambiances de la pop californienne et des musiques des films culte des sixties de Francis Lai, Michel Legrand, Vladimir Cosma ou encore Ennio Morricone.

Nominés aux prochains Music Moves Europe Talent Awards, les Français (également en Sélection FIP) concourent cette année aux côtés de quinze autres artistes européens de tous horizons musicaux parmi lesquels la chanteuse CMAT (Irlande), les rockeurs de Haus Plant (Portugal), l’Ukrainienne Jerry Heil, ou encore les ténébreux Haunted Youth (Belgique). Alors qu’un jury international sélectionnera cinq gagnants parmi les groupes sélectionnés, vous pouvez encore voter à cette adresse pour votre artiste favori, qui remportera le Prix du Public. Tous les gagnants seront révélés lors de la cérémonie de remise des prix Music Moves Europe à l'ESNS de Groningue, aux Pays-Bas. Un prix qui compte parmi les lauréats précédents Rosalia, Dua Lipa, Stromae, Hozier, Pale Waves, Meskerem Mees, Blanks et Christine and the Queens.

