Les grondements apocalyptiques de Black Lips

Après avoir baigné leur romance foutraque dans une country folle sur l'album Sing In A World That’s Falling Apart, le quintet garage d'Atlanta continue de réinventer son rock en se moquant des modes et des revivals bien trop sérieux pour leur esprit punk né dans les caves de Géorgie.

« C'est un disque de danse bizarre, celui qui reflète ce que le monde est en ce moment » déclare Zumi Rosow, la saxophoniste et chanteuse des Black Lips à propos de l'album Apocalypse Love. Un dixième long-format écrit collectivement et à distance pendant la pandémie; « un mélange de toutes les influences que nous avons accumulées au fil des ans » rajoute le bassiste Jared Swilley, laissant entrevoir la promesse de nouvelles aventures rock déglinguées et disruptives tant le groupe bouscule depuis plus de vingt ans tous les codes du genre.

Il sera ici question « d'histoires de synthétiseurs soviétiques vintage, de stupeurs sous Benzédrine, de coups de tatanes, de valeurs volées et de destruction certifiée, le tout sur fond de soleil couchant » le tout porté par une bande son rock sulfureuse et festive où rugissent au fil d'arrangements recherchés et de mélodies infectieuses des sonrorités psyché, baroques, doom-glam, pop, punk ou groove comme sur ce premier titre en distorsion No Rave illustré par un clip d'Alexandra Cabral.